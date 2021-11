Bundesliga: Schlusslicht Greuther Fürth weiter mit Personalsorgen

Trotz zahlreicher Rückschläge hofft Bundesligist SpVgg Greuther Fürth weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison.

„Die Motivation ist nach wie vor sehr groß. Auch der Wille, endlich zu punkten, ist definitiv da“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim. Sein Team werde versuchen, „alles rauszufeuern“.

Leitl betonte allerdings auch, dass seine Mannschaft etwa am vergangenen Wochenende bei Borussia Mönchengladbach (0:4) "an Grenzen" gestoßen sei. "Das nagt schon am Selbstvertrauen", sagte der Trainer des Tabellenletzten, er betonte aber, dass die Grundmotivation und die "Einstellung der Jungs" ungebrochen sei. "Wir werden diese Haltung bewahren."