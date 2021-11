Nächster Coronafall bei der Fortuna: Auch Siebert positiv getestet

Das Gesundheitsamt Düsseldorf hatte am Mittwoch zudem Thomas Pledl als enge Kontaktperson Kastenmeiers in häusliche Quarantäne geschickt. Der Tabellenzwölfte Düsseldorf trifft am Freitagabend (18.30 Uhr) am 15. Spieltag auf den 1. FC Heidenheim.