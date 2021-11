Zorc: „Es ist ein harter Rückschlag“

Das Vorrunden-Aus in der Champions League trifft Borussia Dortmund in vielen Bereichen. „Es ist ein harter Rückschlag.“, sagte Michael Zorc.

Das Vorrunden-Aus in der Champions League trifft Borussia Dortmund in vielen Bereichen. „Es ist nicht nur finanziell, sondern auch sportlich und auch vom Image ein Rückschlag. Das müssen wir ganz klar einräumen. In dieser Situation, aus Corona kommend - und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert -, da musst du in der Europa League schon sehr weit kommen, um das wirtschaftlich zu kompensieren. Es ist ein harter Rückschlag“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 1:3 (0:2) bei Sporting Lissabon.