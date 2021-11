Champions League: Pressestimmen zur Niederlage von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon

So erklärt Rose den BVB-K.o.

Der Traum vom Achtelfinale der Champions League für Borussia Dortmund ist ausgeträumt. Der BVB verlor sein vorgezogenes Endspiel gegen Sporting Lissabon mit 1:3 und musste dabei auch noch eine Rote Karte für Emre Can hinnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Sporting - Dortmund: Pressestimmen aus Portugal

Rose über Rote Karte: "Sollten nicht in so eine Situation kommen"

Sporting - Dortmund: Pressestimmen aus England und den USA

Daily Mail: „Deutscher Riese dank Pedro Goncalves‘ Doppelpack in der ersten Runde aus der Champions League ausgeschieden.“

CBS Sports (USA): „Selbst ohne den verletzten Erling Haaland sollte eine Mannschaft dieses Formats eigentlich andere Pläne haben, aber das war nicht zu erkennen. Die Hintermannschaft war nicht auf der Höhe, und der Fehler von Nico Schulz führte zum Führungstreffer von Goncalves. Als sie dann in der 74. Minute ein wenig Feuer zeigten, wurde Emre Can des Feldes verwiesen, was die Niederlage endgültig besiegelte.“