LoL: TSM-Legende Bjergsen geht zu Liquid

LCS-Urgestein Bjergsen riskiert Neuanfang

Seit 9 Jahren spielt Bjergsen auf höchstem Level League of Legends. Als Headcoach von TSM hat er es allem Anschein nach nicht ausgehalten und kehrt für Liquid ins aktive Geschehen zurück. „Ich glaube, dass [Team Liquid] und ich uns ins vielerlei Hinsicht sehr ähnlich sind“, verrät der 25-Jährige im Ankündigungsvideo. „Zu gewinnen, ist ihnen ziemlich wichtig. Sie zeigen großen Respekt für [unser] Handwerk im eSports und in League of Legends, was bei mir großen Anklang findet.“ Bjergsen war bereit 4-mal LCS MVP.