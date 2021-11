Häme für FC Bayern: David Alaba der "Diebstahl des Jahrhunderts"

David Alaba hat Real Madrid in der Champions League am Mittwoch auf die Siegerstraße gebracht - und wird in der spanischen Presse entsprechend gefeiert.

„Er wächst weiter in das Team hinein, sowohl in der Defensive als auch in der Hierarchie“, schrieb die spanische Zeitung. Ein fast schon hämischer Seitenhieb in Richtung Bayern war auch noch zu lesen: „Und Madrid hat ihn verpflichtet, ohne eine Ablöse an die Bayern zu zahlen ... der Diebstahl des Jahrhunderts.“