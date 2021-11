Ski alpin: Franziska Gritsch verzichtet auf Starts wegen fehlender Corona-Impfung

Franziska Gritsch verkündet per Social Media, dass sie nicht geimpft ist. Das hat sportliche Konsequenzen, auch Olympia ist nun in Gefahr.

Auch in der Sportwelt gibt es Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Athletinnen und Athleten. Diese nimmt nun auch Franziska Gritsch in Kauf. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

Die ÖSV-Skirennläuferin aus Tirol offenbarte am Dienstag per Social Media, dass sie nicht geimpft sei und das auch nicht zu ändern gedenke.

Franziska Gritsch verzichtet auf Nordamerika-Rennen

Alle Sportlerinnen und Sportler hätten bei Einreise in die USA einen Impfnachweis vorlegen müssen. Ohne diesen ist eine Einreise nicht möglich. Noch am Sonntag hatte FIS-Renndirektor Peter Gerdol in der Tiroler Tageszeitung erklärt, dass er von keinem Sportler wisse, der wegen der Impfpflicht nicht in die USA reisen werde. „Es sind nur einige Service-Männer und Assistenz-Trainer betroffen.“