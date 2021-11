Tischtennis-WM: Timo Boll souverän in der dritten Runde

Timo Boll steht in der dritten WM-Runde © FIRO/FIRO/SID

Tischtennis-Star Timo Boll ist bei der WM in Houston im Einzel souverän in die dritte Runde eingezogen. Der 40-Jährige setzte sich nach einem Freilos zum Auftakt mit 4:1 (11:8, 11:6, 11:8, 5:11, 12:10) gegen den Chinesen Zhou Qihao durch und trifft in der nächsten Runde auf Pang Yew En Koen aus Singapur.