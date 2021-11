SSC Neapel enthüllt drei Bronzestatuen zu Ehren Maradonas

Zu Ehren Maradonas: In diesem Sonder-Trikot spielt Napoli

Ein Jahr nach dem Tod Diego Maradonas enthüllt die süditalienische Stadt Neapel drei Bronzestatuen zu Ehren der argentinischen Fußball-Legende. Eine erste Statue soll im Stadion enthüllt werden, die nach dem Tod des Argentiniers in „Stadio Diego Armando Maradona“ umbenannt wurde.

Sie wurde vom Künstler Domenico Sepe entworfen. Eine zweite Statue, die den "Pibe de Oro" (Goldjungen) in seiner Größe von 1,67 Meter zeigt, soll vor der Arena aufgestellt werden.

An der Enthüllung der Statuen in und außerhalb des Stadions werden sich am Donnerstag Mitglieder von Neapels Gemeinderat, ehemalige Teamkollegen Maradonas bei der SSC Neapel sowie der Sohn des Fußball-Stars, Diego Armando Maradona junior, beteiligen.