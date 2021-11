NBA: Kevin Durant steigt in die Top 25 der besten Scorer auf - Nets schlagen Celtics

Beim 123:104 seiner Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics mit Nationalspieler Dennis Schröder erzielte Durant 21 Punkte und zog in der Bestenliste an seinem Idol Allen Iverson vorbei.

"Es ist unglaublich, in dieser Liste an ihm vorbeizuziehen und überhaupt neben all diesen Spielern zu stehen. Ich muss einfach weitermachen", sagte Durant. Bereits mit seinem ersten Korb an diesem Abend machte er den Meilenstein perfekt. Schröder kam bei der Niederlage seiner Celtics auf zehn Punkte, sechs Rebounds und sechs Vorlagen.