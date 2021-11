Herbert will Nowitzki "in irgendeiner Form" in DBB-Team einbinden

Anzeige

Der neue Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert würde Superstar Dirk Nowitzki gerne in die deutsche Nationalmannschaft integrieren.

Der neue Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert würde Superstar Dirk Nowitzki in einer noch nicht bestimmten Funktion gerne in die deutsche Nationalmannschaft integrieren. „Es wäre großartig, Dirk Nowitzki in irgendeiner Form in die Nationalmannschaft einzubinden. Er ist eine Ikone“, sagte der 62 Jahre alte Kanadier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Zu einem Gespräch zwischen Herbert und Nowitzki, der 21 Spielzeiten in der nordamerikanischen Profiliga NBA absolvierte und 2011 mit den Dallas Mavericks Meister geworden war, soll es zeitnah kommen: "Hoffentlich ergibt sich bald die Möglichkeit, dass ich mich mit ihm zusammensetzen kann, um zu sehen, wie er darüber denkt", sagte Herbert, der im WM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Donnerstag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Nürnberg sein Debüt als DBB-Coach gibt.

