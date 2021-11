RB-Gala in Brügge: Chefcoach Marsch genießt in der Ferne

Jesse Marsch genoss das „Feuerwerk“ aus der Ferne - und wurde zum stillen Beobachter. Natürlich stand der Cheftrainer von RB Leipzig während der Rekord-Gala in der Champions League im steten Austausch mit seinem Stellvertreter Achim Beierlorzer. Viel zu korrigieren gab es vor allem in der überragenden ersten Halbzeit beim 5:0 (4:0)-Sieg beim FC Brügge aber nicht.

Der mit dem Coronavirus infizierte Chefcoach Marsch hatte wie der ebenfalls betroffene Kapitän Peter Gulacsi die Reise nach Belgien nicht antreten können. Marsch hatte sich in der Mannschaftsbesprechung am Dienstag virtuell eingeschaltet, am Mittwoch stand er im Dialog mit dem Trainerteam vor Ort. Man habe "ständig über die Entscheidungen gesprochen, so, als wenn er an Bord gewesen wäre und an der Linie gestanden hätte", sagte Beierlorzer.