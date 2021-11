AEW Dynamite: CM Punk sorgt mit pikantem WWE-Vergleich für Fan-Eskalation

CM Punk (r.) verglich MJF bei AEW Dynamite mit WWE-Star The Miz © All Elite Wrestling

Bei der Rückkehr der Wrestling-Liga AEW in Punks Heimat Chicago lieferte der WWE-Konkurrent das von vielen Fans heiß erwartete erste Rededuell zwischen Punk und dem als ebenso scharfen Redner bekannt gewordenen Jungstar Maxwell Jacob Friedman alias MJF .

Der giftige Schlagabtausch bei der TV-Show Dynamite hielt, was er versprach - und vor allem ein Satz, der auch auf Kosten eines früheren WWE-Kollegen von Punk ging, brachte das Publikum vor Ort und online zum Toben.

MJF und CM Punk im Stil eines Battle Rap

MJF setzte dabei einen frühen Wirkungstreffer, indem er ankündigte, dass dieses Rededuell in etwa so schnell mit einer Niederlage enden würde wie dessen MMA-Kämpfe bei der UFC . Hinzu kamen diverse Anspielungen auf Punks Alter und einen vermeintlichen Verlust früherer Qualitäten, CM Punk sei ein jugendfreier „PG Punk“ geworden. ( Wie MJF schon als Fünfjähriger im US-TV für Unterhaltung sorgte )

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Punk konterte unter anderem mit dem Hinweis, dass er wisse, dass er in MJFs Kopf herumspuke, er hänge ja auch als Poster in seinem Zimmer (MJF war tatsächlich als Fan Punks aufgewachsen) - und setzte dann den ultimativen Hieb.

„In Wahrheit bist du nur ein weniger berühmter Miz“

„Er denkt, dass er mit dem, was er tut, das Wrestling-Geschäft revolutioniert“, holte Punk aus und ergänzte: „Aber in Wahrheit bist du nur ein weniger berühmter Miz.“

Der wohlplatzierte Gleichsetzung mit dem früheren WWE-Champion traf ins Schwarze, wie unter anderem auch bei Twitter zu beobachten war, wo der Kurzclip ein Zigfaches der üblichen Reaktionen auslöste: Der auf MJF perfekt zugeschnittene Anwurf hatte die Botschaft, dass der Youngster überbewertet sei - so wie der gerade bei der Punk- und AEW-Fanbase als überbewertet empfundene Miz. ( Warum The Miz einst aus der WWE-Kabine geworfen wurde )

Miz hat sich im Lauf seiner Karriere - unter anderem in der Fehde gegen Punks Weggefährten John Cena - zwar auch öfters als glänzend am Mikrofon hervorgetan, sein Star-Niveau hat jedoch nie eine gewisse Grenze überschritten, auch wegen technischer Schwächen im Ring (die ihm einst auch der mit Punk zu AEW gewechselte Bryan Danielson in einem berühmt gewordenen Schlagabtausch vorgehalten hatte).