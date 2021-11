Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der VfL auf Borussia Dortmund. Wolfsburg kam zuletzt gegen DSC Arminia Bielefeld zu einem 2:2-Unentschieden. Letzte Woche gewann Dortmund gegen den VfB Stuttgart mit 2:1. Somit belegt der BVB mit 27 Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Borussia Dortmund holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 30 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Borussia Dortmund. Zwölf Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den BVB dar.