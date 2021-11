2. Liga: Karlsruher SC – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

Gegen den Karlsruher SC soll Hannover 96 das gelingen, was den Gästen in den letzten sieben Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Der KSC trennte sich im vorigen Match 1:1 vom FC Ingolstadt 04. Zwar blieb 96 nun seit sieben Partien ohne Sieg, aber gegen den SC Paderborn 07 trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Karlsruhe sind neun Punkte aus sieben Spielen. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 32 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt der Karlsruher SC die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Der KSC kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.