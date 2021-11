Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die SpVgg konnte in den letzten zehn Spielen nicht punkten. Mit der TSG kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Zuletzt kassierte Fürth eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach – die elfte Saisonpleite. Hoffenheim strich am Samstag drei Zähler gegen RB Leipzig ein (2:0).