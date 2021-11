Champions League: BVB vergrault Erling Haaland mit Peinlich-Aus - Kommentar von Patrick Berger

Dass der Mittwochabend für den verletzten Superstar und seine Teamkollegen in einem Desaster enden sollte, wusste bis zu diesem Zeitpunkt wohl keiner. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Dass die Borussia in einer Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting und Besiktas Istanbul nach nur fünf Spieltagen keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, kommt einer Bankrotterklärung gleich!

Von einem Platz unter den Top 12 in Europa träumen die Bosse um Hans-Joachim Watzke. Davon ist der Pott-Klub zurzeit aber meilenweit entfernt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Peinliches Aus für BVB in der Champions League

Das peinliche Gruppen-Aus mit den vielen Verletzen zu entschuldigen, wäre zu billig. In Lissabon hat sich kein Feldspieler wirklich aufgedrängt.

Nico Schulz? Rutschte in die Startelf und enttäuschte auf ganzer Linie!

Emre Can? Kam rein, hatte seine Emotionen einmal mehr nicht unter Kontrolle und flog vom Platz !

Jesus Reinier? Meckerte wochenlang über seinen Ersatz-Mann-Status, hatte nun die große Chance, sich endlich mal von Anfang an zu beweisen – und enttäuschte!

BVB ohne Haaland nur Mittelmaß

Kritik an einem falsch zusammengestellten Kader muss nach dem Horror von Portugal erlaubt sein. Dem Kader fehlt die Balance. Vor allem in der zweiten Reihe (auf der Bank saßen noch Tigges, Knauff und Passlack) fehlt es an Substanz.