Champions League: Borussia Dortmund nach 0:3 bei Sporting Lissabon ausgeschieden

Der BVB ist vorzeitig aus der Champions League ausgeschieden. Die Rose-Elf verlor in Lissabon das Spiel - und Emre Can mit einer umstrittenen Roten Karte.

Schulz mit Fauxpas bei erstem Gegentor

Can sieht die Rote Karte

Durch die Hereinnahme von Emre Can, der Schulz in der Halbzeitpause ersetzte, wurden die Gäste kurzzeitig stabiler - allerdings nur bis zur 75. Minute. Dann sah der Nationalspieler eine strittige Rote Karte nach einem Gerangel mit einem Gegenspieler - was BVB-Kapitän Marco Reus in Rage brachte.