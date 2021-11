Champions League: RB Leipzig zerlegt den FC Brügge - Chance auf Europa League

Durch den hohen Erfolg überholte Leipzig die Belgier in der Gruppe A und steht nun auf Rang drei, der zum Einzug in die Europa League berechtigt. Brügge ist punktgleich, hat aber das direkte Duell verloren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Wenn wir in so einem wichtigen Spiel am Ende mit 5:0 dastehen, dann sind wir überglücklich, auch angesichts der Gesamtsituation, in der wir uns befunden haben“, sagte Achim Beierlorzer, der Marsch an der Seitenlinie vertrat.