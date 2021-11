NFL: Everson Griffen von den Minnesota Vikings erleidet wohl psychischen Rückfall - Polizei verhandelt mit dem Defensive End

Mike Zimmer, Headcoach der Minnesota Vikings, bügelte in einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag (Ortszeit) die Frage nach einem möglichen Einsatz von Everson Griffen im kommenden Spiel gegen die San Francisco 49ers ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Zuvor - um 3.00 Uhr morgens (Ortszeit) - hatte Griffen einen Notruf an die Polizei abgesetzt. Darin behauptete er, dass jemand in sein Haus eingedrungen sei, um ihn zu töten. Während dieses Telefonats bestätigte er auch, dass er eine Waffe abgefeuert habe, jedoch niemand verletzt sei.

Griffen weigert sich, das Haus zu verlassen

Die Polizei bestätigte später in einem Statement, dass Griffen weiterhin in seinem Haus sei, sich aber keine andere Person dort befinde.

In der aktuellen Saison kam der Defensive End, der im August als Free Agent zu den Minnesota Vikings zurückgelehrt war, in neun von zehn Spielen zum Einsatz. In seiner Karriere wurde er bislang viermal in den Pro Bowl gewählt.