Champions League: Chelsea-Gala gegen Juventus - wer soll Tuchel & Co. stoppen?

Am Ende schoss der Titelverteidiger die Alte Dame mit 4:0 aus der eigenen Arena und fügte den Turinern die höchste CL-Niederlage der Klubgeschichte zu. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nebenbei buchten die Londoner das Achtelfinalticket und nahmen erfolgreiche Revanche für die 0:1-Niederlage im Hinspiel. Den Gruppensieg hat Tuchels Team nach der Gala gegen die Turiner jetzt auch wieder in der eigenen Hand.

Tuchel will Erfolg „genießen“

„Was für eine Leistung, was für eine Einstellung“, lobte der 48-Jährige sein Team nach dem Sieg.

Er ergänzte: „Gegen eine Mannschaft, die so gut verteidigt, so viele Tore zu schießen, ist eine tolle Leistung.“

Chelsea führt die Premier League an

Der sensationelle Triumph in der Königsklasse im Sommer war nur der Anfang, in dieser Saison legen die Londoner nochmal eine Schippe drauf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In der Premier League ist Chelsea seinen Konkurrenten aktuell drei Punkte voraus und lässt die Anhänger vom ersten Ligatriumph seit 2017 träumen.

Nur das direkte Duell mit dem Zweiten Manchester City wurde in der Liga verloren. In 12 Ligaspielen kassierte Chelsea erst vier Gegentore, in der Champions League sogar nur eins.