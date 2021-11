CHL: EHC Red Bull München zieht gegen HC Fribourg-Gotteron in das Viertelfinale ein - dort wartet Rauman Lukko

Der EHC Red Bull München bleibt weiter im Rennen um seine zweite Finalteilnahme in der Champions Hockey League. Der Gegner aus der Schweiz sorgte aber für reichlich Sorgenfalten.

Das bewies der EHC Red Bull München im Achtelfinal-Rückspiel gegen den HC Fribourg-Gottéron. Mit einem 3:2-Heimsieg (0:0, 0:0, 3:2) ziehen die Münchner nach einem 4:2-Auswärtserfolg im Hinspiel in das Viertelfinale ein. (NEWS: Alles zur CHL)

Bis zu diesem Erfolg lag aber ein gehöriges Stück Arbeit vor dem Team von Don Jackson. Zwei Drittel lang mussten die Zuschauer auf Tore warten. An Aufregern mangelte es allerdings nicht.

Keine Tore in den ersten beiden Dritteln

Obwohl das Powerplay zu den Stärken der Schweizer gehört, konnten sie diese Chance nicht nutzen und es ging mit einem torlosen Remis in die erste Drittelpause.

Im Mittelabschnitt hatten dann die Münchner die Möglichkeit, in einer 5-gegen-3-Überzahl die Weichen auf Sieg zu stellen. Aber auch hier sollte nichts Zählbares herausspringen. Vielmehr konnte der dreimalige deutsche Meister von Glück sagen, dass man nicht mit einem Rückstand in das Schlussdrittel startete.

58 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels herrschte Betrieb vor dem Tor von Danny aus den Birken. Der Goalie verlor den Puck aus den Augen, der in der Folge über die Linie schlitterte. Allerdings hatten die Schiedsrichter kurz zuvor das Spiel vorschnell unterbrochen, weswegen der Treffer nicht zählte.

Schweizer Doppelschlag und Münchner Antwort

Im Schlussdrittel sorgten dann Chris DiDomenico (42.) und Samuel Walser (43.) per Doppelschlag für den Ausgleich im Gesamtstand - eine Overtime stand im Raum. Aber die Hausherren wankten nur kurz. Gerade einmal 93 Sekunden nach dem zweiten Fribourg-Treffer brach Trevor Parkes den Münchner Torbann und brachte das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt wieder entscheidend in Front. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

In der 53. Minute sorgte Zach Redmond mit seinem ersten CHL-Treffer für die Entscheidung. In den letzten Sekunden erkämpfte sich Philip Gogula den Puck und beförderte den in das leere Tor.