Fanhilfen hoffen unter neuer Regierung auf Stärkung der Fanrechte

Die in vielen Bundesliga-Standorten aktiven Fanhilfen erhoffen sich von der Bundesregierung Fortschritte im Bereich der Fan- und Freiheitsrechte.

Die in vielen Bundesliga-Standorten aktiven Fanhilfen erhoffen sich von der neuen Bundesregierung Fortschritte im Bereich der Fan- und Freiheitsrechte. So begrüßt der Dachverband der Fanhilfen e.V. unter anderem die im Entwurf für einen Koalitionsvertrag geplante Einführung einer Kennzeichnungspflicht für die Bundespolizei. Diese sei „von uns seit Langem gefordert“, sagte Danny Graupner vom Dachverband der Fanhilfen e.V. am Mittwoch.