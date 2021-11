Chaos bei Tischtennis-WM sorgt für Kritik - auch DTTB betroffen

Die zahlreichen Organisationsmängel bei der Tischtennis-WM in Houston haben in der Führung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) Kritik hervorgerufen.

Zu Beginn der ersten Titelkämpfe in der 95-jährigen WM-Historie auf dem amerikanischen Kontinent waren am vergangenen Dienstag mehrere Probleme aufgetreten.

Chaos bei Tischtennis-WM

Auch Zuschauer waren von Organisationsfehlern betroffen. Ergebnisbildschirme in den Boxen waren für Zuschauer nicht einsehbar und an anderen Stellen schon aus der zweiten Reihe nicht mehr oder nur mit Ferngläsern zu erkennen.

DTTB-Direktor: „Kinderkrankheiten zu WM-Beginn“

„Wenn man schon die Zuschauer vor Ort nicht so sehr im Blick hat, ist es natürlich fatal, wenn das, wofür man die schönen Bilder produziert, nicht funktioniert“, sagte der frühere Schiedsrichter zu den Multimedia-Problemen der WM-Macher und bilanzierte: „Die ITTF will durch WTT alles besser machen als nationale Ausrichter in früheren Jahren. Wenn man aber alles in einer Hand halten will, muss es aber auch wirklich klappen.“