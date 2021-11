König Willem-Alexander fliegt Feyenoord-Fans nach Prag

König Willem-Alexander hat als Co-Pilot eines KLM-Linienfluges von Amsterdam nach Prag Feyenoord-Fans in die tschechische Hauptstadt geflogen.

Der niederländische König Willem-Alexander hat als Co-Pilot eines KLM-Linienfluges von Amsterdam nach Prag Fans von Feyenoord Rotterdam in die tschechische Hauptstadt geflogen. Die Fans staunten ungläubig, als sie ihr Staatsoberhaupt im Cockpit entdeckten. "Ich denke, dass er jetzt ein echter Feyenoord-Fan ist", sagte ein Anhänger dem Rotterdamer TV-Sender RTV Rijnmond.

Unabhängig vom Ergebnis des Conference-League-Spiels bei Slavia Prag am Donnerstag (18.45 Uhr) habe der König die Reise schon jetzt zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht, so der Tenor. Erst nach der Landung in Prag erfuhren die Fans, wer der Pilot war und schossen Fotos.