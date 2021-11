Anzeige

BVB & RB Leipzig: Champions League heute LIVE im TV, Stream & Ticker BVB will Achtelfinale klar machen

Hummels-Ersatz? Rose muss gegen Sporting umdenken

Borussia Dortmund steht in der Gruppenphase der Champions League vor einem wegweisenden Spiel. Gegen Sporting Lissabon muss ein Sieg her, um den entscheidenden Schritt zu machen.

Borussia Dortmund will den Absturz in die Europa League unbedingt verhindern. Für RB Leipzig ist das Überwintern dort das Ziel.

Für Borussia Dortmund wäre es der Albtraum, für RB Leipzig ist es das große Ziel: Ein mögliches Überwintern in der Europa League löst bei den beiden Fußball-Bundesligisten höchst unterschiedliche Gefühle aus.

DFB-Pokalsieger Dortmund will mit einem Sieg bei Sporting Lissabon unbedingt das Achtelfinal-Ticket in der Champions League lösen, für den coronageplagten Vizemeister Leipzig geht es beim FC Brügge am Mittwoch nur noch um Schadensbegrenzung - und das ohne die positiv getesteten Jesse Marsch und Peter Gulacsi.

Champions League: BVB geht auf Sieg

„Wir haben eine große Herausforderung vor uns. Wir sollten es anpacken und gewinnen. Dann ist das Thema durch“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Im Estadio Jose Alvalade kann für die Mannschaft von Trainer Marco Rose alles passieren. Bei einem Sieg ist der Einzug in die K.o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Aus in der lukrativen Königsklasse bedeuten.

Für Nationalspieler Julian Brandt ist die Chance auf den Erfolg aber größer als das Risiko eines Scheiterns. „Wir können mit breiter Brust hinfahren, auch wenn die Spiele gegen Ajax ernüchternd waren“, sagte Brandt in Erinnerung an die beiden schmerzhaften Niederlagen gegen den bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifizierten niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.

Sporting - BVB: Alle Infos zum Spiel

Anstoß : 24.11.2021 - 21:00 Uhr

: 24.11.2021 - 21:00 Uhr Stadion : Estadio José Alvalade (Lissabon)

: Estadio José Alvalade (Lissabon) Schiedsrichter : Carlos del Cerro Grande (Spanien)

: Carlos del Cerro Grande (Spanien) Letzte Begegnung : 28.09.2021, CL-Hinspiel - Dortmund 1:0 Lissabon

: 28.09.2021, CL-Hinspiel - Dortmund 1:0 Lissabon Gesamtstatistik: 3 Spiele, 3 Siege Dortmund

Wie ersetzt Dortmund seinen Abwehrchef Hummels?

Trainer Marco Rose stieg allerdings mit Personalsorgen an Bord von Flug EW 1909. Abwehrchef Mats Hummels ist rotgesperrt, Torjäger Erling Haaland fehlt aufgrund seiner Verletzung am Hüftbeuger weiterhin. Die Probleme in der Offensive werden durch Thorgan Hazard (COVID-19), Giovanni Reyna (Aufbautraining) und Youssoufa Moukoko (Augenentzündung) vergrößert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

So ruhen die Hoffnungen gegen den Tabellenzweiten der portugiesischen Liga in erster Linie auf Kapitän Marco Reus und Donyell Malen. Der 30-Millionen-Neuzugang erzielte schon den einzigen Treffer im Hinspiel und traf bei der mühsamen Generalprobe gegen den VfB Stuttgart (2:1) auch in der Liga erstmals. „Sein Spiel stimmt mich optimistisch“, sagte Rose über Malen.

Weniger optimistisch stimmte das Spiel der Leipziger beim enttäuschenden Auftritt bei der TSG Hoffenheim (0:2). Aus finanziellen Gründen und für das Prestige genießt das Überwintern im Europapokal für RB jetzt aber erst einmal oberste Priorität. „Und wir Spieler wollen natürlich unbedingt weiter international spielen“, sagte Torhüter Gulacsi noch vor seinem positiven Coronatest dem kicker: „Wir haben einen großen Kader, können also mit der Doppelbelastung gut umgehen.“

So können Sie Lissabon - BVB live im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sporting - Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia. - Trainer: Amorim

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Pongracic (Zagadou), Guerreiro - Witsel - Brandt, Bellingham - Reus, Malen, Knauff (Tigges). - Trainer: Rose

Leipzig braucht Sieg gegen Brügge

Dass RB als Schlusslicht der Gruppe A mit dem Rücken zur Wand steht, liegt nicht zuletzt an Brügge. Durchaus unerwartet hatten die Belgier Ende September in Leipzig gewonnen (2:1). Ein Überraschungssieg gegen Paris Saint-Germain, mit dem RB die Pleite wettgemacht hätte, blieb trotz guter Leistungen gegen Lionel Messi und Co. aus.

So ist Leipzig (ein Punkt) in Brügge (4) zum Handeln gezwungen, denn: Bei einem Remis würden die Sachsen den wichtigen direkten Vergleich gegen Brügge verlieren. Leipzig muss das Spiel gestalten, einen offensiven Ansatz wählen und darf sich nicht wie im Hinspiel auskontern lassen.

Trainer Marsch wird dabei von seinem Assistenten Achim Beierlorzer vertreten. Die Personalsituation ist zudem äußerst angespannt. Beim spanischen Spielmacher Dani Olmo wurde am Montag erneut ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel diagnostiziert. Auch der Einsatz des Ungarn Dominik Szoboszlai (Sprunggelenk) ist fraglich. Tyler Adams fehlt wegen einer Gelb-Sperre.

Brügge - Leipzig: Alle Infos zum Spiel

Anstoß : 24.11.2021 - 21:00 Uhr

: 24.11.2021 - 21:00 Uhr Stadion : Jan Breydel (Brügge)

: Jan Breydel (Brügge) Schiedsrichter : Davide Massa (Italien)

: Davide Massa (Italien) Letzte Begegnung : 28.09.2021, CL-Hinspiel - Leipzig 1:2 Brügge

: 28.09.2021, CL-Hinspiel - Leipzig 1:2 Brügge Gesamtstatistik: 1 Spiel, 3 Sieg Brügge

