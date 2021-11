eSports & Gaming sollen gestärkt werden: Koalitionsvertrag bilde „gute Grundlage“

Berlin, 24. November 2021 – Der heute vorgestellte Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP bildet aus Sicht des game – Verband der deutschen Games-Branche eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Games-Politik in den kommenden Jahren. Besonders wichtig ist hierbei aus Sicht des Verbandes das übergeordnete Ziel, Deutschland als Games-Standort insgesamt zu stärken. Zentrale Voraussetzung dafür ist die Verstetigung der Games-Förderung, die durch SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im neuen Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Auch die allgemeinen Aussagen zum Bürokratieabbau im Koalitionsvertrag begrüßt der game und verweist dabei auf die Kritik vieler Games-Unternehmen beispielsweise an den bürokratischen Bremsen im Förderprogramm. Ebenfalls positiv bewertet der Verband der, dass Esport-Vereine zukünftig gemeinnützig sein können. Darüber hinaus kommen wichtige Themen der Games-Branche an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag vor, etwa bei der Reduzierung von Digitalisierungshürden, beim Breitbandausbau, der beschleunigt werden soll, oder auch bei der digitalen Bildung sowie bei der Einwanderung von Fachkräften. Offen ist dagegen noch die Verortung von Games und des Games-Referats in der neuen Bundesregierung.