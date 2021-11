Oliver Bierhoff und DFB wollen WM in Katar "eine Chance geben"

Katar: Amnesty nimmt Verbände in die Pflicht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will dem umstrittenen WM-Gastgeber Katar kritisch, aber offen begegnen.

„Wir wollen diesem Turnier eine Chance geben. Wir hören von einer steigenden Begeisterung in der gesamten arabischen Welt“, sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Mittwoch in Frankfurt/Main.