Ski Alpin: Lena Dürr führt nach Podest-Coup Alpin-Aufgebot in Killington an Dürr wird für Podest-Coup belohnt

Lena Dürr zeigt sich momentan in Topform © FIRO/FIRO/SID

Die formstarke Lena Dürr führt das vierköpfige DSV-Damenaufgebot für die Weltcup-Rennen am kommenden Samstag und Sonntag in Killington/USA an.

Das gab der Deutsche Skiverband am Mittwoch bekannt. Die formstarke Dürr, die am vergangenen Wochenende im finnischen Levi zweimal sensationell aufs Podest fuhr, geht mit Selbstvertrauen in den Slalom in den USA. (Ski Alpin: Die Weltcupstände)

"Mir geht es richtig gut nach dem Wochenende in Levi. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt kurz nochmal Energie getankt und hoffe, dass wir unsere Teamleistung auch dort wieder umsetzen können", sagte Dürr.

Dürr geht zusammen mit Emma Aicher im Slalom an den Start, Andrea Filser und Marlene Schmotz starten zusätzlich noch im Riesenslalom. (News: Alles zu Ski Alpin)