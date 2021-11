Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth verlängert mit Julian Green

In mittlerweile 121 Pflichtspielen lief Green für das Kleeblatt auf und war dabei an 30 Toren beteiligt: "Unsere gemeinsame Reise ist noch nicht zu Ende. Wir haben dabei schon vieles gemeistert, große Herausforderungen aus dem Weg geräumt und das dank eines klaren Konzepts", sagte er. Green spielt seit 2017 in Fürth.