Leupolz nimmt Konkurrenzkampf an: "Habe die richtige Mentalität"

Leupolz will sich in der Nationalmannschaft behaupten © FIRO/FIRO/SID

„Der Konkurrenzkampf ist sehr hoch. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben und habe die richtige Mentalität, dass ich immer 100 Prozent gebe“, sagte die 27-Jährige vom englischen Meister FC Chelsea während einer Medienrunde am Mittwoch in Wolfsburg.

Es gehe immer darum, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Entscheidung mit der eigenen Leistung "so schwer wie möglich zu machen". Derzeit bereitet sich das DFB-Team in Niedersachsen auf den nächsten Doppelpack in der WM-Qualifikation vor.

DFB-Team vor wichtigem Turnier

Zum Jahresabschluss trifft die deutsche Auswahl am Freitag (16.00 Uhr) in Braunschweig auf die Türkei, am Dienstag (19.00 Uhr) geht es in Faro gegen den ärgsten Konkurrenten Portugal. Deutschland will als Tabellenführer der Gruppe H auch das fünfte und sechste Spiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland gewinnen.