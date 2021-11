BVB-Fans in Lissabon in Untersuchungshaft

BVB-Fans sollen in Lissabon Polizisten verletzt haben © AFP/SID/INA FASSBENDER

Mehrere Fans aus der Ultra-Szene des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sind in der Nacht vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon vorläufig festgenommen worden. Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung in und vor einer Bar in der portugiesischen Hauptstadt gekommen.