Champions League: Fans von Borussia Dortmund festgenommen nach Schlägerei in Lissabon

Vor dem wichtigen Spiel des BVB in der Champions League kommt es in Lissabon zu einer heftigen Schlägerei. Mehrere Dortmund-Fans werden festgenommen, es gibt Verletzte.

Rund 2500 BVB-Fans sind nach Lissabon gereist, um ihre Mannschaft am heutigen Mittwoch in die K.o.-Runde der Champions League zu peitschen.

Am Vorabend des Gruppenspiels gegen Sporting Lissabon (21 Uhr) kam es zu heftigen Schlägereien zwischen Dortmundern und der Polizei. Videos, die in den Sozialen Netzwerken kursieren, zeigen die teilweise brutalen Auseinandersetzungen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der BVB spielt heute Abend im Estádio José Alvalade (Kapazität: 50.000) vor 46.000 Fans ums Weiterkommen in der Gruppe C. 2350 schwarz-gelbe Fans haben über den offiziellen Weg Tickets erhalten. Die mitgereisten Anhänger treffen sich ab 17.15 Uhr Ortszeit am Praca do Rossio.