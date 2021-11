Dota 2: Alles zur neuen DPC-Saison 2021/22

Die Dota eSports-Maschine läuft nach einem spannenden TI10-Finale schon wieder zu Hochtouren auf. Die erste Dota Pro Circuit (DPC) Season 2021/22 beginnt nun offiziell am 29. November und endet in allen Regionen außer China Ende Januar.

DPC 2021/22: Drei Seasons und drei Major

Derzeit laufen die Open- und Closed-Qualifier, die ermitteln, welche zwei Teams in die 2. Liga (Division II) jeder Region aufsteigen. Die Teams der 1. Liga (Division I) stehen bereits seit letzter DPC-Saison fest und können auf der Dota 2 Liquipedia-Seite eingesehen werden. Speziell in Europa finden sich neben den üblichen Verdächtigen auch das ehemalige Vikin.gg-Team wieder und die Aufsteiger COOLGUYS.

Dota 2 Fantasy-Teams nun ganzjährig spielbar

Spielkarten aller Profis können gesammelt und anschließend in Fantasy-Roster platziert werden, um Fantasy-Punkte zu sammeln. Nach jedem Spieltag wird die Performance der gewählten Spieler bewertet und entsprechend viele Punkte vergeben. Nach dem Ende jeder Saison werden so Fantasy-Level ermittelt, die sich danach richten, wie viele Punkte ihr in einer Region sammeln konntet. Jedes Level schaltet Belohnungen wie Skins, Voicelines, Heldenanimationen etc. frei.