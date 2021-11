Neuer Trainer? Manchester United in Gesprächen mit Ernesto Valverde

Spiel eins nach dem Aus von Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United ist gespielt - nach dem 2:0-Erfolg der Red Devils in der Champions League gegen den FC Villarreal steht nun wieder die Suche nach einem neuen Coach im Vordergrund.

Dabei gibt es womöglich einen neuen Favoriten: Wie die seriöse englische Zeitung The Guardian berichtet, hat Manchester erste Gespräche mit Ernesto Valverde geführt.

Pochettino lässt sich Hintertür offen - Valverde für England bereit

Valverde war zuletzt Trainer des FC Barcelona. Er war der letzte Coach, der sich bei den Katalanen über einen längeren Zeitpunkt halten konnte. In drei Jahren (2017-2020) holte er 2,23 Punkte im Schnitt und gewann unter anderem zwei Mal die spanische Meisterschaft.

Mit großen Spielerpersönlichkeiten - wie ihn bei ManUnited einige erwarten würden - kann er also umgehen. Im Juni hatte er in einem Interview zudem bereits seine Bereitschaft erklärt, erstmals sein Glück in der Premier League versuchen zu wollen.