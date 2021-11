Neue Leaks zur Karte von Fortnite Kapitel 3 aufgetaucht

Über den letzten Begriff wird bislang nur spekuliert. Im Rahmen des dritten Kapitels von Fortnite, welches Anfang Dezember startet, erwarten nämlich viele Fans eine überarbeitete Karte. Ein Überblick, was an den aktuellen Gerüchten dran ist und auf welche Inhalte sich Fortnite-Fans potenziell freuen können, gibt es hier.

Alle Infos zur Map von Fortnite Kapitel 3

Gehen wir zunächst nochmal genauer auf den Begriff Artemis ein. In der griechischen Mythologie ist sie die Göttin der Jagd und des Waldes. Es klingt also logisch, dass Epic Games einige neue Kreaturen und eine abwechslungsreiche Vegetation in Fortnite einbauen wird.