André Breitenreiter macht Schalke Vorwürfe und erzählt Sané-Anekdote

„Man verlor den Blick für die Realität“

Breitenreiter vergleicht Sané mit Hambüchen

„Dazu gibt es eine schöne Anekdote: Als wir damals mit Schalke in der Rückrunde der Saison 2015/16 bei Bayern München spielten, bat mich der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola nach dem Spiel in seiner Kabine lange zum Gespräch“, sagte Breitenreiter. Unterhalten habe man sich über Sané. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Guardiola habe ihn gefragt, ob er den deutschen Nationalspieler an seiner Stelle verpflichten würde: „Ich antwortete: Auf jeden Fall, auch wenn ich so einen Spieler niemals verlieren möchte. Von da an war mir klar, dass Pep Leroy Sané holen würde. Denn er ist ein Ausnahme-Fußballer. Er macht jede Mannschaft besser. Man muss ihn nur richtig an die Hand nehmen.“