Adler Mannheim: Holzer und Rendulic müssen operiert werden

Der 33 Jahre alte Verteidiger Holzer fällt bei optimalem Heilungsverlauf vier bis sechs Wochen aus, der kroatische Angreifer kann hingegen rund vier Monate nicht am Spielgeschehen teilnehmen. Dies teilte der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch mit.

Holzer hatte am vergangenen Freitag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin eine Hüftverletzung erlitten und soll zeitnah operiert werden. Ebenfalls einer OP muss sich Rendulic am Mittwoch unterziehen. Der 29-Jährige hatte sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Kölner Haie an der Schulter verletzt.