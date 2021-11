Tennis: Kohlmann nennt Minimalziel im Davis Cup

Frankfurt am Main (SID) - Michael Kohlmann hat für das deutsche Tennis-Team vor dem Finalturnier im Davis Cup die K.o.-Runde als Minimalziel ausgegeben.

„Wir wollen uns qualifizieren, wir wollen irgendwie nach Madrid. Ob als Erster oder Zweiter ist erstmal egal“, sagte der Kapitän der Männer-Mannschaft des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) vor dem Auftakt in Innsbruck: „Serbien ist natürlich mit Novak Djokovic klarer Favorit in der Gruppe.“

Fans ausgeschlossen: „Extrem schade“

Aufgrund des in Österreich ausgerufenen Lockdowns bleiben die Ränge in der Vorrunde leer. „Ich finde es extrem schade“, sagte der 47-jährige Kohlmann: „Die Mannschaft kann einem Spieler viel Energie geben. Aber die Zuschauer machen die letzten Prozent aus, das wäre die Sahne auf der Torte gewesen. Aber wir können es nicht ändern. Wir müssen das so akzeptieren.“