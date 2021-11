FC Bayern: Jahreshauptversammlung wegen Corona in Gefahr?

In Bayern gelten aufgrund der stark ansteigenden Corona-Zahlen neue Verordnungen. Diese könnten auch für die Jahreshauptversammlung des FC Bayern Folgen haben - bei der ein Fan den brisanten Katar-Deal auf die Agenda setzen will.

Wegen der steigenden Coronazahlen - in der bayerischen Landeshauptstadt liegt die Inzidenz bei 594,8 - hatte der Freistaat zuletzt eine neue Auflage der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verabschiedet, die am Mittwoch in Kraft tritt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayern will Mitglieder so gut wie möglich schützen

„Wir versichern Ihnen, dass wir derzeit alles dafür tun, damit wir die Veranstaltung am 25. November 2021 wie geplant durchführen können und Ihre Gesundheit währenddessen bestmöglich geschützt ist“, schrieb der FCB seinen Fans. Noch will man also an den JHV-Plänen festhalten.