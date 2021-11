Generalprobe vor der Europameisterschaft: SPORT1 zeigt deutsche Handball-Nationalmannschaft im Match gegen Serbien am 9. Januar live im Free-TV

Ismaning, 24. November 2021 – Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft live auf SPORT1 zu sehen. SPORT1 überträgt die Partie gegen Serbien am Sonntag, 9. Januar, live aus Wetzlar sowohl im Free-TV, in den SPORT1 Apps als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de , Anwurf ist um 19:05 Uhr. Das Match gegen den EM-Zweiten von 2012 wird Bundestrainer Alfred Gislason einen wichtigen Fingerzeig liefern, wie weit sein Team vor der EHF EURO 2022 in der Slowakei und Ungarn ist, die vom 13. bis 30. Januar stattfindet. In der Vorrunde bekommt es das DHB-Team mit Belarus, Österreich und Polen zu tun.