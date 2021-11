Formel 1: Vettel & Mick Schumacher gemeinsam für Deutschland beim Race of Champions

Sebastian Vettel und Mick Schumacher in einem gemeinsamen Team - von dieser Konstellation dürfte wohl so mancher Formel-1-Fan aus Deutschland träumen. Schon bald wird diese Fahrer-Paarung Realität, wenn auch nicht in der Königsklasse des Motorsports.

Am 5. und 6. Februar findet in Nordschweden das „Race of Champions“ statt. Für Team Deutschland sind dann der viermalige Weltmeister in Diensten von Aston Martin und der Haas-Rookie gemeinsam am Start.