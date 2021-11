Dick Vitale weint im TV: Krebskranke Reporter-Legende rührt Amerika

Dick Vitale brach vor der ESPN-Kamera in Tränen aus © ESPN

Emotionaler Moment vor dem Topspiel im College Basketball: Nur Wochen nach Bekanntwerden einer schweren Erkrankung bricht Reporter-Legende Dick Vitale in Tränen aus.

Als der ersehnte Moment am Dienstagabend in Las Vegas kam, überwältigten den für gewöhnlich leicht reizbaren Reporter die Emotionen.

Als Vitale bei der TV-Übertragung von ESPN auf dem Bildschirm erschien, wollte er eigentlich seiner Dankbarkeit darüber Ausdruck verleihen, dass er endlich wieder das tun kann, was er am meisten liebt.

Doch als er vor dem Topspiel zwischen Gonzaga und UCLA erstmals im TV eingeblendet wurde, brach er in Tränen aus. Ein Moment, der ganz Amerika rührte, wo Vitale eine ikonische Figur ist.

Dick Vitale: „Ich wollte nicht weinen“

„Ich wollte nicht weinen“, sagte er, nachdem er zuvor von seinem Kollegen Dave O‘Brien vorgestellt wurde. „Ich kann nicht glauben, dass ich hier sitze. Es ist einfach ein großer Nervenkitzel für mich. Ich möchte mich bei all den Leuten bedanken, die mir so viele tolle Nachrichten geschickt haben.“

Vor vier Wochen hatte der ehemalige Basketballtrainer und langjährige Kommentator bekannt gegeben, dass bei ihm ein Tumor im Lymphgewebe diagnostiziert wurde. Zudem erklärte er, dass er sich einer Chemotherapie unterziehen wird. In der Vergangenheit hatte der 82-Jährige bereits unter schwarzem Hautkrebs gelitten.

Bekannt auch aus TV und Film

Vitale war einst Coach an der University of Detroit und kurz auch in der NBA bei den Detroit Pistons, inzwischen ist er eine TV-Institution, berühmt für seinen bunten und humorvollen Kommentarstil.