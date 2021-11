Kurze Irritation: Rose lädt Amorim auf einen Wein ein

Marco Rose war kurz irritiert. Als eine portugiesische Journalistin den Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund über seine Meinung zu Ruben Amorim fragte, stand er zunächst auf dem Schlauch. „Ich habe keine Ahnung“, antwortete Rose vor dem vorgezogenen Gruppen-Finale in der Champions League bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

In der portugiesischen Hauptstadt kann für den DFB-Pokalsieger alles passieren. Bei einem Sieg wäre der Einzug in die K.o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand. Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Ende aller Champions-League-Träume bedeuten.