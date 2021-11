Eberl spricht sich für Neustart beim DFB ohne Koch und Peters aus

Eberl für neues Personal an DFB-Spitze © AFP/POOL/SID/THILO SCHMUELGEN

Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hält einen Neustart beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem Personal der derzeitigen Interimslösung, Rainer Koch und Peter Peters, "für sehr schwierig". "Wenn wir über einen Neustart reden, sollten auch neue Personen in die Verantwortung", sagte der 48-Jährige der Sport Bild: "Ein 'Immer weiter so' hat selten zum Erfolg geführt. Und ich finde es schwierig, dass Personen, die in den vergangenen Jahren Dinge links und rechts gemacht haben, jetzt plötzlich sagen: Ich stehe doch für geradeaus!"