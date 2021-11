Basketball: Bundestrainer Herbert plant trotz Versicherungsproblemen mit Dennis Schröder

„Dennis hat in den letzten Wochen seine Rolle dort gefunden und spielt extrem gut“, sagte der Kanadier dem Sport-Informations-Dienst (SID) . Schröder war zur laufenden Saison von den Los Angeles Lakers zu den Celtics gewechselt. Aktuell liegt der Braunschweiger nach 18 Einsätzen bei durchschnittlich 17,9 Punkten.

Obwohl Schröder aufgrund von Versicherungsproblemen nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei war, plant Herbert für die Zukunft weiter mit dem Point Guard. „Wir haben uns mit Dennis getroffen und er ist zu 100 Prozent entschlossen“, so der 62-Jährige: „Und das reicht uns für die Zukunft. Er will dabei sein und für sein Land spielen. Das liebt er.“