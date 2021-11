2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SG Dynamo Dresden (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag trifft der SSV Jahn Regensburg auf Dresden. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Am letzten Spieltag nahm der SSV gegen den Hamburger SV die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Somit nimmt SG Dynamo Dresden mit 16 Punkten den 13. Tabellenplatz ein.