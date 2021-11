Lösen Mauricio Pochettino und Zinedine Zidane Trainerbeben bei Paris Saint-Germain und Manchester United aus?

Ein Mega-Trainerbeben bahnt sich an. So soll Mauricio Pochettino kurz vor einem Wechsel von PSG zu Manchester United stehen. Bei PSG würde offenbar ein Superstar-Coach bereitstehen.

Am Dienstag kam der Kandidat bereits in Manchester an - allerdings nur für das Rückspiel von PSG bei Manchester City in der Königsklasse. (Champions League: Manchester City - Paris Saint-Germain am Mi. ab 21 Uhr im TICKER)