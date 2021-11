Champions League: FC Sevilla - VfL Wolfsburg 2:0 - erste Niederlage unter Kohfeldt

Knipser Mandzukic: So eiskalt rockte er die Bundesliga

Der VfL Wolfsburg kassiert gegen den FC Sevilla die erste Pflichtspielniederlage unter Trainer Florian Kohfeldt. Am letzten Spieltag haben die Wölfe nun ein Endspiel vor der Brust.

Die Wölfe verloren gegen den FC Sevilla mit 0:2 (0:1) und haben damit am letzten Spieltag ein Endspiel um die Qualifikation für das CL-Achtelfinale vor der Brust. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Sevilla beginnt druckvoll

Der Gastgeber aus Sevilla kam gut in die Partie und drängte Wolfsburg von Beginn an die Defensive.

Das frühe Gegentor wirkte wie ein Weckruf und die Wölfe investierten von nun an mehr in die Offensive.

Wolfsburg mit Endspiel am letzten Spieltag

Zuerst knallte Lukas Nmecha den Ball aus rund 18 Metern nur an die Latte (18.), kurz darauf verfehlte erneut Nmecha mit einem abgefälschten Schuss nur knapp den Kasten (22.)

Die Wolfsburger Probleme nahmen auch nach dem Seitenwechsel nicht ab. Wie schon in den ersten 45 Minuten krankte das Spiel des von 400 Fans nach Spanien begleiteten Bundesliga-Sechsten an ungenauem Passspiel und Ideenlosigkeit in der Offensive.