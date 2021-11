Fallon Sherrock in die Premier League? Wright und Marijanovic dafür - Price dagegen

Peter Wright, der Sherrocks Märchen beim Grand Slam mit einem hart umkämpften 16:13-Viertelfinalerfolg beendete , findet, dass die Britin einen Platz in der Premier League verdiene und erklärte: „Es ist kein Ranglistenturnier, es geht dabei um die besten Spieler der Welt, und was ist mit der besten Spielerin der Welt?“

Sherrock in der Premier League? Vorschlag sorgt für Diskussion

Zudem inspiriere Sherrock „Frauen-Darts und den Nachwuchs in den Schulen“. Auch der ehemalige Darts-Profi und zweifache Major-Sieger Colin Lloyd ist begeistert von der Idee, Sherrock in der Premier League spielen zu lassen.

„Die Dartspielerin, über die im Moment am meisten gesprochen wird auf diesem Planeten, ist Fallon Sherrock“, stellte der 48-Jährige klar und fügte an: „Die Leute müssen verstehen, dass die Premier League eine Show ist. Es geht nicht um eine Rangliste, es geht darum, der Welt das Dartspiel zu zeigen. Warum sollte man sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht teilnehmen lassen?“

Marijanovic über Sherrock: „Wäre Bereicherung für Premier League“

Allein von den Statistiken her gehöre Sherrock nicht in die Premier League, so der 41-Jährige, der schon zweimal bei der PDC-WM an den Start gegangen ist. „Das muss man einfach so sagen. Sie hat immer wieder Ausreißer nach oben. Aber im Gesamten gehört sie von der Leistung nicht rein.“